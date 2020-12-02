【速報】広島県で新たに５人感染 東広島と三原、新型コロナ
2020/12/2
広島県は２日、東広島市と三原市で計５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。東広島市が20代２人、40代１人、60代１人。三原市が50代１人。同日午後６時から記者会見し、感染状況を説明する。
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