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【速報】岡山市と倉敷市で新たに５人感染　新型コロナ

2020/12/4

岡山市役所

　岡山市と倉敷市は４日、男女計５人の新型コロナウイルス感染を明らかにした。

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【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス新規感染確認者数と過去１週間平均の推移

岡山県で新たに１０人感染　新型コロナ、岡山市７人、倉敷市２人、備前市１人

岡山県内１０人感染　岡山市６人、倉敷市２人、備前市・早島町各１人　新型コロナ

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