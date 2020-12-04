【速報】広島県で新たに１１人感染　東広島市や府中市でクラスター　新型コロナ

広島県は４日、県内で11人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。内訳は、東広島市の40〜60代計５人、府中市の60、70代計３人、三次市の40代１人、北広島町の20代１人、三次市に滞在している県外の40代１人。

東広島市の飲食店と、府中市であった懇親会でそれぞれクラスター（感染者集団）が発生したとしている。同日午後７時45分から県庁で記者会見し感染状況を説明する。

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