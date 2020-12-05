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【速報】山口県で３人感染、新型コロナ　岩国・周南・宇部市で各１人

2020/12/5

山口県庁

　山口県は５日、県内で新たに３人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。岩国市と周南市、宇部市で各１人。　

【グラフ】山口県の市町別感染確認者数

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