【速報】山口県で３人感染、新型コロナ 岩国・周南・宇部市で各１人
2020/12/5
山口県は５日、県内で新たに３人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。岩国市と周南市、宇部市で各１人。
【関連記事】
山口県、4日は４人感染 新型コロナ 山口市２人、宇部市と長門市各１人
山口県で７人感染 新型コロナ 周南で３人、山口などで各１人 １人は最近まで済生会山口総合病院に入院
山口県は５日、県内で新たに３人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。岩国市と周南市、宇部市で各１人。
【関連記事】
山口県、4日は４人感染 新型コロナ 山口市２人、宇部市と長門市各１人
山口県で７人感染 新型コロナ 周南で３人、山口などで各１人 １人は最近まで済生会山口総合病院に入院
山口県は５日、県内で新たに３人の新型コロナウイルス感染が確認されたと発表した。岩国市と周南市、宇部市で各１人。 【グラフ】山口県の市町別感染確認者数【関連記事】山口県、4日は４人感染 新型コロナ 山...
広島県呉市は５日、市内で新たに20代〜70代の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市によると、重症者はいない。５日午後２時から市役所で記者会見し、感染状況などを説明する。 【グラフ】中国地...
松江市は５日、市内在住の70代女性が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。２日に感染が判明した70代男性の濃厚接触者。市は５日午後１時半に記者会見を開いて説明する。 【関連記事】【グラフ】中...
広島県は４日、新型コロナウイルスの警戒強化を宣言した。県独自に定めた警戒基準値のうち、新規感染者数など２項目で上回り、入院ベッド（病床）と療養施設の使用率も高まっているという。感染者が増え続ければ行...
中国新聞社（広島市中区）と出版のザメディアジョン（西区）は４日、広島東洋カープの今季を振り返る「２０２０カープ激闘録 赤き戦士たち 闘いの記録」を共同発行した。 投打がかみ合った快勝や悔しい敗戦など...