【速報】広島県福山市で６人感染 10日の新型コロナ
2020/12/10
福山市は10日、市内で新たに６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
【関連記事】
広島市で50人感染 10日の新型コロナ、新たなクラスターも確認
広島県内、９日のコロナ感染最多７７人 広島市６０人、経路不明目立つ【動画】
福山市は10日、市内で新たに６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
【関連記事】
広島市で50人感染 10日の新型コロナ、新たなクラスターも確認
広島県内、９日のコロナ感染最多７７人 広島市６０人、経路不明目立つ【動画】
広島県は10日、３市２町の計11人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。内訳は、東広島市が20、30、50代の計４人、府中町が20〜40代と70代の計４人、尾道市が20代、三次市が30代、坂町が...
広島県は10日、広島市内で新型コロナウイルスの感染者が急増しているとして、集中対策の素案をまとめた。感染予防策を取れない市内の飲食店に対し、12日から来年１月３日までの対策期間中に休業を要請する。さ...
岡山県では10日、男女13人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。県内の感染確認は７０１人となった。倉敷市６人、岡山市５人、玉野市と高梁市が各１人。 【グラフ】岡山県の市町別感染確認者数【関連記...
福山市は10日、市内で新たに６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】広島市で50人感染 10日の新型コロナ、新たなク...
広島市は10日、市内の50人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、接待を伴う飲食店と事業所でクラスター（感染者集団）の発生を確認。市は午後５時20分から記者会見を開き、詳細を説明する...