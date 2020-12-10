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【速報】広島県福山市で６人感染　10日の新型コロナ

2020/12/10

福山市役所

　福山市は10日、市内で新たに６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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