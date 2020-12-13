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【速報】島根県安来市の３０代女性感染　１３日の新型コロナ

2020/12/13

島根県庁

　島根県は13日、新たに安来市在住の30代女性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。10日に発熱があり、12日の抗原検査で陽性が判明した。軽症という。県は13日正午から記者会見を開き、詳細を説明する。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況2

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