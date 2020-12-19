地域ニュース

雪舟の絵、５Ｇで遠隔鑑賞　山口・周防大島と宇部の児童

2020/12/19 13:58
モニター越しに遠隔で雪舟の絵画を鑑賞する児童

モニター越しに遠隔で雪舟の絵画を鑑賞する児童

　山口県周防大島町横見の沖浦小と宇部市の二俣瀬小の児童が１８日、第５世代（５Ｇ）移動通信システムで県立美術館（山口市）とつなぎ、雪舟の作品を高精細な画像で遠隔鑑賞した。５Ｇの活用で協定を結ぶ県とＮＴＴドコモが企画。３地点を５Ｇで結ぶ授業は全国初という。
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