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【速報】山口県で周南市などの４人感染　新型コロナ２１日

2020/12/21 14:16

山口県庁

　山口県は21日、新型コロナウイルスに４人が感染したと発表した。周南市の60代女性と30代男性、美祢市の40代男性、鹿児島県在住の60代男性。　

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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