【速報】山口県で周南市などの４人感染 新型コロナ２１日
2020/12/21 14:16
山口県は21日、新型コロナウイルスに４人が感染したと発表した。周南市の60代女性と30代男性、美祢市の40代男性、鹿児島県在住の60代男性。
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