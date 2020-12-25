【速報】広島市で97人感染　新型コロナ

現在、JavaScriptが無効になっております。
中国新聞デジタルでは、WEBサイトの一部機能にJavaScriptを使用しており、JavaScriptが無効となっている場合、サイト内の情報が正しく表示できない可能性があります。
広島市役所
広島市は25日、新たに97人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
【広島県内25日の新型コロナ】
福山市で13人感染
呉市で児童含む１０人感染
広島県福山市は25日、市内で新たに13人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【広島県内25日の新型コロナ】広島市で97人感染呉市...
鳥取県は25日、県西部在住の50代無職女性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県西部での感染確認は20日ぶり。 県内での感染確認は計80人となり、うち11、12月の「第３波」が半数強の42人を...
米軍岩国基地（山口県岩国市）は25日、基地関係者２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
広島市は25日、新たに97人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【広島県内25日の新型コロナ】福山市で13人感染呉市で児童含む１０人...
松江市は25日、新たに市内在住の30代男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内での感染確認は３日連続で計８人。市は「今までの感染経路とは別の可能性が高い」と説明した。 男性は、22日に38...
広島県福山市は25日、市内で新たに13人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【広島県内25日の新型コロナ】広島市で97人感染呉市...
鳥取県は25日、県西部在住の50代無職女性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県西部での感染確認は20日ぶり。 県内での感染確認は計80人となり、うち11、12月の「第３波」が半数強の42人を...
米軍岩国基地（山口県岩国市）は25日、基地関係者２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
広島市は25日、新たに97人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【広島県内25日の新型コロナ】福山市で13人感染呉市で児童含む１０人...
松江市は25日、新たに市内在住の30代男性が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内での感染確認は３日連続で計８人。市は「今までの感染経路とは別の可能性が高い」と説明した。 男性は、22日に38...