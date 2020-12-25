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【速報】広島市で97人感染　新型コロナ

2020/12/25 15:20

広島市役所

　広島市は25日、新たに97人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


【広島県内25日の新型コロナ】

福山市で13人感染

呉市で児童含む１０人感染


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