【速報】広島市で２件のクラスター、医療機関と高齢者施設 新型コロナ
2020/12/27 15:05
広島市は27日、市内の医療機関と高齢者施設で、それぞれ新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。同日午後４時半から記者会見を開いて説明する。
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