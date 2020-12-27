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【速報】広島市で２件のクラスター、医療機関と高齢者施設　新型コロナ

2020/12/27 15:05

広島市役所

　広島市は27日、市内の医療機関と高齢者施設で、それぞれ新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。同日午後４時半から記者会見を開いて説明する。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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