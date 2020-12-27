【速報】広島県、23人の感染発表　27日の新型コロナ、東広島など６市３町

広島県は27日、県内の６市３町で新たに23人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。東広島市９人▽府中町７人▽三原市、尾道市、竹原市、府中市、廿日市市、安芸太田町、海田町各１人。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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