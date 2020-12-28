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【速報】山口県周南市と下松市で11人感染　新型コロナ

2020/12/28 13:44

山口県庁

　山口県は28日、周南市と下松市で計11人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。　


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