地域ニュース
母校の「希望」、元日熱走 ニューイヤー駅伝、山口総合支援学校の高山選手
2020/12/28 13:58
山口市の山口総合支援学校高等部の卒業生で、日鉄ステンレス山口製造所（周南市）陸上競技部の高山侑大選手（２０）が、来年元日の全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）に出場する。高山選手は「この学校に通ったから今の自分がある」と母校への感謝を胸に最高峰の舞台での熱走を誓う。
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