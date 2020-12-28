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【速報】広島市で35人感染　28日新型コロナ

2020/12/28 15:07

広島市役所

　広島市は28日、新たに35人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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