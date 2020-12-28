【速報】広島県福山市で２人感染　新型コロナ

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福山市役所
広島県福山市は28日、市内で新たに２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
広島市は28日、新たに35人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【関連記事】広島県内85人感染、２人死亡 27日の新型コロナ 10日...
鳥取市は28日、鳥取県外在住の20代女子学生が新型コロナウイルスに感染したと発表した。県東部での感染確認は５日ぶり。 女性は、同市に帰省した27日に38・２度の発熱や倦怠（けんたい）感、全身の痛みな...
山口県は28日、周南市と下松市で計11人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
27日午後10時55分ごろ、広島県廿日市市地御前３丁目の国道２号で、市内の会社員男性（23）の軽乗用車と岩国市内の海上自衛隊岩国航空基地所属の自衛官男性（22）の乗用車が衝突、会社員男性が死亡した。...
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