【速報】広島県福山市で１人死亡 ９人感染、うち８人は福山医療センターのクラスター関連 新型コロナ
2020/12/31 12:20
広島県福山市は31日、市内で新たに９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。うち８人は国立病院機構福山医療センターの職員と入院患者。また、29日に感染者１人が死亡したことも明らかにした。
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