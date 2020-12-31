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【速報】広島県福山市で１人死亡　９人感染、うち８人は福山医療センターのクラスター関連　新型コロナ

2020/12/31 12:20

福山市役所

　広島県福山市は31日、市内で新たに９人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。うち８人は国立病院機構福山医療センターの職員と入院患者。また、29日に感染者１人が死亡したことも明らかにした。　

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