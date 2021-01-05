【速報】山口県で23人感染、５日の新型コロナ 下関８人、岩国５人など

山口県内で５日、新たに10〜90代の男女23人の新型コロナウイルス感染が確認された。岩国市５人、柳井市１人、下松市２人、周南市３人、山口市１人、下関市８人、田布施町３人。

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