【速報】山口県で23人感染、５日の新型コロナ 下関８人、岩国５人など
2021/1/5 14:34
山口県内で５日、新たに10〜90代の男女23人の新型コロナウイルス感染が確認された。岩国市５人、柳井市１人、下松市２人、周南市３人、山口市１人、下関市８人、田布施町３人。
【特集】新型コロナウイルス２０２０＜２＞緊急事態宣言（３月・４月）
【関連記事】
山口県で１２人感染 下松市３人、周南市３人や田布施町１人など 新型コロナ４日
山口県５人感染、帰省中の学生ら ３日新型コロナ![CDATA[/a>
岡山県では５日、51人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。
広島市は５日、市内で新たに51人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また広島県内の医療機関に入院していた４人が４日に死亡したと公表した。
広島市教委は５日、中区と佐伯区の市立中の生徒各１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
鳥取県は５日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと明らかにした。うち３人は、４日に感染が確認された県西部在住の30代男性が勤務する、米子市の社会福祉施設の関係者という。もう１人との関連は確認さ...
米軍岩国基地（山口県岩国市）は５日、新たに基地関係者２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。