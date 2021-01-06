【速報】広島県内７６人感染２人死亡 ６日新型コロナ
2021/1/6 19:11
広島県と広島、呉、福山の３市は６日、県内で新たに計76人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
発表主体別は、県が15人▽広島市が47人▽呉市が３人▽福山市が11人―となっている。県が発表した15人の居住地は、廿日市市と世羅町が各４人▽府中町が３人▽東広島市が２人▽竹原市と三次市が各１人。
また、広島市と福山市がそれぞれ感染者１人の死亡を発表し、県内の死者数の累計は51人となった。
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