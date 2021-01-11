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【速報】山口県で１３人感染　周南６人、岩国４人など　新型コロナ

2021/1/11 13:57

山口県庁

　山口県で11日、新たに13人の新型コロナウイルス感染が確認された。周南市６人、岩国市４人、下関市２人、萩市１人。　

【特集】新型コロナウイルスNEWSファイル＜７＞首都圏、緊急事態宣言再発令（2021年１月〜※随時更新）

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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