【速報】広島県内で59人感染３人死亡、死者60人に 11日新型コロナ
2021/1/11 17:50
広島県と広島、福山、呉の３市は11日、県内で計59人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。広島市の２人と福山市の１人の計３人が死亡し、県内の死者は計60人となった。
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