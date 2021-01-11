【速報】広島県内で59人感染３人死亡、死者60人に 11日新型コロナ

広島県と広島、福山、呉の３市は11日、県内で計59人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。広島市の２人と福山市の１人の計３人が死亡し、県内の死者は計60人となった。

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【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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