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広島２団体、「水の里」旅コンで最優秀 広島市佐伯区のＮＰＯと比治山大生、自然・食の豊かさ伝える
2021/1/12 7:58
水の資源を生かした旅の企画を提案する国土交通省主催の「水の里の旅コンテスト２０２０」で、ＮＰＯ法人湯来観光地域づくり公社（広島市佐伯区）が一般部門で、比治山大（東区）観光振興ゼミが学生部門でそれぞれ最優秀賞に選ばれた。同法人は地元湯来町、同ゼミは周南市を舞台に、豊かな自然や食を通じて地域の魅力を伝える。（藤田龍治、木下順平）
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