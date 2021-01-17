【速報】山口県内17人感染、下関市８人・周南市３人など 17日新型コロナ

山口県と下関市は17日、10〜90代の男女17人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。下関市８人、周南市３人、宇部市２人、岩国、山口、山陽小野田、長門の４市が各１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況



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