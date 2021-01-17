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【速報】広島県福山市２人感染　17日新型コロナ

2021/1/17 14:24

福山市役所

　広島県福山市は17日、市内で新たに２人の新型コロナウイルス感染を発表した。80代男性が中等症、10代の男性は軽症という。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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