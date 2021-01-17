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【速報】米軍岩国基地で３人感染　17日の新型コロナ

2021/1/17 14:40

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（山口県岩国市）は17日、基地関係者３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

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