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【速報】広島市23人感染　17日新型コロナ

2021/1/17 15:18

広島市役所

　広島市は17日、新たに23人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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