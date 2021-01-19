【速報】広島市で８人感染、10人未満は７週間ぶり 19日の新型コロナ
2021/1/19 15:46
広島市は19日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市が公表した新規感染者が10人未満となるのは、昨年11月30日以来、約７週間ぶり。
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