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【速報】島根県松江市で２人感染　新型コロナ２１日

2021/1/21 10:09

松江市役所

　松江市は21日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。市内在住者と島根県外の在住者という。

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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