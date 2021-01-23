【速報】広島市で２人死亡13人感染、23日の新型コロナ
2021/1/23 15:04
広島市は23日、20〜80代の13人が新たに新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、県内の医療機関に入院していた患者２人が22日に死亡したと明らかにした。
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