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【速報】広島県呉市で２人感染　２４日の新型コロナ

2021/1/24 10:35

呉市役所

　広島県呉市は24日、市内で新たに30代と60代の２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。30代は７日にクラスター（感染者集団）発生を公表した市内の病院の職員。市によると、重症者はいないという。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【特集】新型コロナウイルスNEWSファイル

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