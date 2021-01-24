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【速報】米軍岩国基地で２人感染　２４日の新型コロナ

2021/1/24 12:10

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（山口県岩国市）は24日、新たに基地関係者２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【特集】新型コロナウイルスNEWSファイル＜６＞「第３波」医療崩壊の危機（2020年11月・12月）

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