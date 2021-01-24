【速報】山口県で23人感染、24日の新型コロナ 下関市７人、宇部市６人など
2021/1/24 14:13
山口県で24日、新たに23人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市７人、宇部市６人、山口市５人、周南市３人、山陽小野田市２人。
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