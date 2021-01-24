【速報】広島県呉市で１人死亡 24日の新型コロナ
2021/1/24 14:50
広島県呉市は24日、新型コロナウイルスに感染し、県内の医療機関に入院していた１人の死亡を公表した。市内の死者は計８人となった。
【関連記事】
広島県内、２３日は２３人感染３人死亡 福山のＪＦＥでクラスター 新型コロナ
広島県内44人感染、３人死亡 広島市と福山市で新たなクラスター、新型コロナ
【特集】新型コロナウイルスNEWSファイル＜２＞緊急事態宣言（2020年３月・４月）
広島県呉市は24日、新型コロナウイルスに感染し、県内の医療機関に入院していた１人の死亡を公表した。市内の死者は計８人となった。
【関連記事】
広島県内、２３日は２３人感染３人死亡 福山のＪＦＥでクラスター 新型コロナ
広島県内44人感染、３人死亡 広島市と福山市で新たなクラスター、新型コロナ
【特集】新型コロナウイルスNEWSファイル＜２＞緊急事態宣言（2020年３月・４月）
岡山県では24日、新型コロナウイルスに感染した１人の死亡と、９人の感染が明らかになった。県内の死者は18人、感染確認は２２２７人となった。９人の内訳は倉敷市５人、岡山市３人、和気町１人。【グラフ】岡...
広島市は24日、市内の20〜80代の14人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。症状は中等症２人、軽症11人、無症状１人という。また、県内の医療機関に入院していた市内の患者１人が23日に死亡した...
広島県呉市は24日、新型コロナウイルスに感染し、県内の医療機関に入院していた１人の死亡を公表した。市内の死者は計８人となった。 【関連記事】広島県呉市で２人感染 ２４日の新型コロナ広島県内、２３日は...
山口県で24日、新たに23人の新型コロナウイルス感染が確認された。下関市７人、宇部市６人、山口市５人、周南市３人、山陽小野田市２人。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【特集...
福山東署は24日午前０時15分ごろ、広島県東部の県立高教諭の男（36）を建造物侵入の容疑で現行犯逮捕した。逮捕容疑は、同市一文字町の入浴施設の女湯に侵入した疑い。 同署によると、侵入時、かつらを着け...