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【速報】広島県呉市で１人死亡　24日の新型コロナ

2021/1/24 14:50

　広島県呉市は24日、新型コロナウイルスに感染し、県内の医療機関に入院していた１人の死亡を公表した。市内の死者は計８人となった。　

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