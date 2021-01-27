トピックス

【速報】広島県福山市で20〜40代の３人感染　27日の新型コロナ

2021/1/27 14:18

福山市役所

　広島県福山市は27日、市内で20〜40代の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【関連記事】
現場発の治療…決断の日々　コロナ禍、「命守る人」は今　広島県立広島病院・呼吸器センター長の石川暢久医師　

広島県内17人感染、８週間ぶり20人下回る　１人死亡、26日新型コロナ

コロナ死者７０代以上が８３％　広島県内、高齢ほど死亡率高く

【特集】新型コロナウイルスNEWSファイル


  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧