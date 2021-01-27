【速報】山口県で１人死亡18人感染、27日の新型コロナ　５人は周南市の高校クラスター

山口県で27日、新たに男女18人の新型コロナウイルス感染が確認された。山口市８人、周南市４人、宇部市と下関市が各２人、岩国市と美祢市が各１人。うち５人は周南市内の高校のクラスター（感染者集団）関連。県は同日、県内の医療機関に入院していた90代男性が亡くなったと発表した。県内の死者は12人となった。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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