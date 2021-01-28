【速報】島根県益田市で１人感染 新型コロナ２８日
2021/1/28 10:13
島根県は28日、新たに益田市在住の１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
県は同日午後、会見で詳細を説明する。
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