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【速報】米軍岩国基地で新たに２人感染　新型コロナ２８日

2021/1/28 11:40

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（岩国市）は28日、新たに基地関係者２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　

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