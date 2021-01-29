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【速報】松江市で新たに３人感染　新型コロナ

2021/1/29 10:06

松江市役所

　松江市は29日、新たに市内在住の３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　


【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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