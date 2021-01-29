【速報】島根県益田市の自動車教習所関連で新たに７人感染 ２９日新型コロナ

島根県は29日、益田市で新たに７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。28日に教官の感染が発表された同市安富町の自動車教習所「Ｍランド益田校」の関連。県は29日午後、記者会見を開き詳細を説明する。



【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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