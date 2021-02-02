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子どもの遊び場など意見交換　安芸高田市長、保護者と対話

2021/2/2 13:58
石丸市長（手前右）から子育て施策についての現状や課題を聞く参加者

石丸市長（手前右）から子育て施策についての現状や課題を聞く参加者

　安芸高田市は、石丸伸二市長と未就学の子どもを持つ保護者による意見交換会を、同市吉田町のクリスタルアージョで開いた。昨年１０月に若者を対象に初開催した「あきたかたＭｅｅｔ―ｕｐ」の第２弾で、７人が参加した。
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