地域ニュース
子どもの遊び場など意見交換 安芸高田市長、保護者と対話
2021/2/2 13:58
安芸高田市は、石丸伸二市長と未就学の子どもを持つ保護者による意見交換会を、同市吉田町のクリスタルアージョで開いた。昨年１０月に若者を対象に初開催した「あきたかたＭｅｅｔ―ｕｐ」の第２弾で、７人が参加した。
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