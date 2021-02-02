推薦志願者１９８２人、山口県内公立高入試状況　２年連続入学枠超え

山口県教委は１日、２０２１年度の公立高推薦入試の志願状況を発表した。全体の推薦入学枠１９１２人（２０年度比１０４人減）に対し志願者数は１９８２人（同１３３人減）と、２年連続で志願者数が入学枠を上回った。倍率は２０年度と同じ１・０倍。

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