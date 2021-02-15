広島県内12人感染　15日新型コロナ、府中町では保育施設クラスター

広島県で15日、新たに12人の新型コロナウイルス感染が確認された。内訳は府中町７人、広島市３人、福山市２人。

府中町の７人のうち５人は町内の保育施設の10〜50代の職員で、県は新たなクラスター（感染者集団）が発生したと発表した。関連の感染者は計８人。

14日の新規感染者は福山市４人、広島市３人、東広島市、府中市、府中町各１人の計10人だった。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【関連記事】

広島市民病院で再びクラスター 新型コロナ、職員５人感染

府中町の保育施設でクラスター 15日新型コロナ、県発表の感染は７人【動画】

