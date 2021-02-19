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バス乗り換え拠点整備へ 東広島市、広島大周辺と黒瀬に
2021/2/19 15:59
東広島市は２０２１年度、バスの乗り換え拠点（交通結節点）の整備を本格化する。広島大東広島キャンパス（鏡山）周辺の２カ所は２２年度までに、黒瀬町兼広では２３年度内の完成を目指す。駐車場などを設け、都市部と郊外を結ぶ拠点としての機能を充実させる。
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