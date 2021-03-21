地域ニュース
規格外ミカンでジャム 山口農高生、２２日防府で販売
2021/3/21 16:00
山口市の山口農高の生徒が規格外の山口県産ミカンを使ってオリジナルジャムを作った。２２日午前９時から、防府市中央町のＪＡ農産物直売所で１００個限定で売る。「自信を持って出せる味にできた。ぜひ食べてほしい」と呼び掛けている。
（ここまで 111文字/記事全文 374文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
同じ日のニュースの記事
-
カープ応援へＧＯ！ ラッピング列車24日から運行 ＪＲ西【動画】
ＪＲ西日本広島支社は21日、広島東洋カープを応援する新しいラッピング列車を広島駅（南区）のホームで披露した。24日から11月下旬まで山陽線福山―徳山間と呉線、可部線の全線で走り、３年ぶりのリーグ優勝...
-
障害者と高齢者、従業員に 光で４月施設開設、市内の企業が運営
障害者と高齢者の雇用支援施設「福祉メイキングスタジオうみべ」が４月１日、光市室積にオープンする。市民向けのカフェを中心に重度の障害がある人や、介護サービスを受けているお年寄りたちも働ける場を想定する...
-
規格外ミカンでジャム 山口農高生、２２日防府で販売
山口市の山口農高の生徒が規格外の山口県産ミカンを使ってオリジナルジャムを作った。２２日午前９時から、防府市中央町のＪＡ農産物直売所で１００個限定で売る。「自信を持って出せる味にできた。ぜひ食べてほし...
-
検温装置など周南市に寄贈 連合山口県央地協
連合山口県央地域協議会は１５日、周南市にＡＩ体温検知カメラ１台と足踏み式消毒スタンド１０台を贈った。公共施設の出入り口に置いてもらい、新型コロナウイルス対策に役立てる。
-
広島市西区の伊野さんが入選 新聞作りアプリ「ことまど」コン
新聞作りアプリ「ことまど」で作った新聞を表彰する「ことまど新聞コンクール」（神戸新聞社主催）で、広島市西区の広島国際学院中２年伊野結華さん（１４）が入選した。広島県内からの入賞者は初めて。
- 迫力・華麗・躍動 広島で木下大サーカス開幕【動画】 [中国地方のニュース] (3/20)
- 【アーチェリー】エディオンの河田が東京五輪代表に決定 菊地は落選 [地域スポーツ] (3/21)
- カープ応援へＧＯ！ ラッピング列車24日から運行 ＪＲ西【動画】 [中国地方のニュース] (3/21)
- シカが７割、列車と動物の衝突事故増加 鉄分補給で線路なめる習性 ＪＲ広島支社管内 [中国地方のニュース] (3/20)
- アラフォーに夢舞台 悪女時代、ＣＦ募りＳＮＳコンテスト【動画】 [中国地方のニュース] (3/20)