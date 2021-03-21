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規格外ミカンでジャム　山口農高生、２２日防府で販売

2021/3/21 16:00
売り出す商品を前にジャム作りを振り返る卒業生

売り出す商品を前にジャム作りを振り返る卒業生

　山口市の山口農高の生徒が規格外の山口県産ミカンを使ってオリジナルジャムを作った。２２日午前９時から、防府市中央町のＪＡ農産物直売所で１００個限定で売る。「自信を持って出せる味にできた。ぜひ食べてほしい」と呼び掛けている。
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