地域ニュース
四季が丘中３０年、精巧模型で祝福 廿日市の石田さん、２５日終業式でお披露目
2021/3/25 7:58
４月に創立３０周年を迎える四季が丘中（廿日市市）の校舎や体育館、グラウンドなど全景の模型を、同市陽光台の石田千治さん（７２）が手作りし、同校に寄贈した。２５日の終業式でお披露目する。
（ここまで 92文字/記事全文 708文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
同じ日のニュースの記事
-
四季が丘中３０年、精巧模型で祝福 廿日市の石田さん、２５日終業式でお披露目
４月に創立３０周年を迎える四季が丘中（廿日市市）の校舎や体育館、グラウンドなど全景の模型を、同市陽光台の石田千治さん（７２）が手作りし、同校に寄贈した。２５日の終業式でお披露目する。
-
旅行と農業体験の交流ツアー、竹原で開始 市やＪＲなど連携
移住にこだわらず交流を深める「関係人口」の創出を狙いに、旅行と農業体験などを組み合わせたツアーが２４日、竹原市内で始まった。市とＪＲ西日本などが連携し、地域のファンづくりに挑む。
- ヒノキ花粉、４月中旬にかけピーク 中国地方、例年より早め [中国地方のニュース] (3/24)
- 【バスケットボール】ドラフラ白星 三河に競り勝つ [地域スポーツ] (3/24)
- 広島市、ＬＩＮＥサービスを停止 市民の道路・公園損傷報告 [中国地方のニュース] (3/24)
- 瑞風の旅「心に残る一皿を」 中国地方の料理人３人、21年秋から監修 [中国地方のニュース] (3/24)
- 【バスケットボール】＜写真集＞ドラフラ白星 三河に競り勝つ [地域スポーツ] (3/24)