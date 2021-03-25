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四季が丘中３０年、精巧模型で祝福　廿日市の石田さん、２５日終業式でお披露目

2021/3/25 7:58
制作した四季が丘中の模型を、生徒たちに説明する石田さん（右端）

制作した四季が丘中の模型を、生徒たちに説明する石田さん（右端）

　４月に創立３０周年を迎える四季が丘中（廿日市市）の校舎や体育館、グラウンドなど全景の模型を、同市陽光台の石田千治さん（７２）が手作りし、同校に寄贈した。２５日の終業式でお披露目する。
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