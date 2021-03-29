地域ニュース

地域の情報満載、月刊こども新聞　エフエムふくやま発行

2021/3/29 8:00
エフエムふくやまが発行を始めた月刊こども新聞

エフエムふくやまが発行を始めた月刊こども新聞

　エフエムふくやま（福山市西町）が、福山市内の小中学校などに配る「月刊こども新聞」の発行を始めた。同局の子育て世代向けのラジオ番組と連動させ、地域のきめ細やかな情報を発信する。
（ここまで 88文字/記事全文 390文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

同じ日のニュースの記事
一覧

地域・写真ニュース アクセスランキング