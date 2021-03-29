地域ニュース
地域の情報満載、月刊こども新聞 エフエムふくやま発行
2021/3/29 8:00
エフエムふくやま（福山市西町）が、福山市内の小中学校などに配る「月刊こども新聞」の発行を始めた。同局の子育て世代向けのラジオ番組と連動させ、地域のきめ細やかな情報を発信する。
（ここまで 88文字/記事全文 390文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
同じ日のニュースの記事
-
地域の情報満載、月刊こども新聞 エフエムふくやま発行
エフエムふくやま（福山市西町）が、福山市内の小中学校などに配る「月刊こども新聞」の発行を始めた。同局の子育て世代向けのラジオ番組と連動させ、地域のきめ細やかな情報を発信する。
-
早瀬大橋の学習記念碑を除幕 江田島市教委
呉市音戸町と江田島市大柿町を結ぶ早瀬大橋について、江田島市の小学生が郷土学習した成果を刻んだ記念碑が、大柿町の泉公園に設置された。市教委が企画した。
- 「トムス・サンドウィッチ」復活、やめないでと背中押されて 尾道の海岸通りに31日新店 [中国地方のニュース] (3/28)
- 全広島県民の無料ＰＣＲ可能 県、感染把握へ１日から [中国地方のニュース] (3/26)
- テントサウナで自然満喫、川が「水風呂」 府中市で貸し出し [中国地方のニュース] (3/28)
- 山口の変異株感染者、個室に入院・退院前に検査２回 知事説明 28日新型コロナ [中国地方のニュース] (3/28)
- ふくろう公園大型の遊具が姿 岩国・愛宕山に３月２７日オープン [中国地方のニュース] (2/22)