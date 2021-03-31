トピックス

【速報】広島市で１８人感染　新型コロナ３１日

2021/3/31 11:40

広島市役所

　広島市は31日、新たに新型コロナウイルスに18人が感染したと発表した。　

【関連記事】

広島県で８人新規感染、30日の新型コロナ　公表済みの２人、変異株と確認

広島県内感染者は計19人、29日の新型コロナ

広島県は10人感染、10人以上は２月16日以来　28日の新型コロナ

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧