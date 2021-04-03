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【広島市】笛吹きのおしゃべりコンサート 梶川純司篠笛演奏会 ４日午後２時、西区古江新町のギャラリーカフェ月〜ｙｕｅ〜。３５００円（前売り２５００円）＝１ドリンク、クッキー付き。要申し込み。１２人▽Ｐｉａｎｏ Ｓｏｌｏ Ｌｉｖｅ ２５日午後２時。出演は竪本義一。２５００円（１ドリンク、クッキー付き）。要申し込み。１５人。Ｔｅｌ０８２（５３３）８０２１（午後５時まで）

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