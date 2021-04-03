催し・おでかけ

ステージ・映画

2021/4/3 8:55

ステージ

　【広島市】笛吹きのおしゃべりコンサート　梶川純司篠笛演奏会　４日午後２時、西区古江新町のギャラリーカフェ月〜ｙｕｅ〜。３５００円（前売り２５００円）＝１ドリンク、クッキー付き。要申し込み。１２人▽Ｐｉａｎｏ　Ｓｏｌｏ　Ｌｉｖｅ　２５日午後２時。出演は竪本義一。２５００円（１ドリンク、クッキー付き）。要申し込み。１５人。Ｔｅｌ０８２（５３３）８０２１（午後５時まで）
（ここまで 188文字/記事全文 2116文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

おでかけガイドの最新記事
一覧

  • ステージ・映画 (4/3)

    ステージ　【広島市】笛吹きのおしゃべりコンサート　梶川純司篠笛演奏会　４日午後２時、西区古江新町のギャラリーカフェ月〜ｙｕｅ〜。３５００円（前売り２５００円）＝１ドリンク、クッキー付き。要申し込み。１...

  • イベント (4/3)

    　【広島市】さくら祭りお楽しみイベント　４日午前１０時、東区福田町の県緑化センター。自由工作塾やネイチャーゲームなどの親子参加型イベントの実施。一部有料▽自然探勝　９日午前１０時。園内を歩きながら植物...

  • 展示 (4/3)

    　【広島市】鈴木玄太グラス展▽多賀井正夫作陶展▽佐々木しず個展〜うたかた　陶で作った白い球体オブジェなど。７日まで、中区胡町の福屋八丁堀本店。Ｔｅｌ０８２（２４６）６１１１

  • 講演・講座 (4/3)

    　【呉市】講演会「修復家が見た日本における近代初期洋画の魅力」　４日午後１時半、幸町の市立美術館。講師は絵画修復家の村松裕美さん。要入館料。午前１０時から整理券を配布。先着３０人。Ｔｅｌ０８２３（２５...

  • ミュージアム (4/1)

    　【広島市】ひろしま美術館　特別展「がまくんとかえるくん」誕生５０周年記念　アーノルド・ローベル展　３日〜５月２３日。Ｔｅｌ０８２（２２３）２５３０