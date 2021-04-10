催し・おでかけ
ステージ・映画
2021/4/10 10:30
ステージ
【広島市】ベートーヴェン・フェスト １０日午後３時、６時半、１１日午後３時、中区加古町のＪＭＳアステールプラザオーケストラ等練習場。出演はＴｒｉｏ Ｖｅｒｎｉｃｅ ｆｅａｔ．Ｓｏｉｃｈｉ Ｓａｋｕｍａ、グレイス弦楽四重奏団、モック５５５Ｐｌｕｓ、アンサンブル響＋広島室内楽協会、Ｂｅｒｙｌ弦楽四重奏団、アンサンブル響、Ｎｅｒｉｏｎ Ｑｕａｒｔｅｔ。３０００円、学生２０００円。Ｔｅｌ０９０（９８１８）３８４９
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