催し・おでかけ

ステージ・映画

2021/4/10 10:30

ステージ

　【広島市】ベートーヴェン・フェスト　１０日午後３時、６時半、１１日午後３時、中区加古町のＪＭＳアステールプラザオーケストラ等練習場。出演はＴｒｉｏ　Ｖｅｒｎｉｃｅ　ｆｅａｔ．Ｓｏｉｃｈｉ　Ｓａｋｕｍａ、グレイス弦楽四重奏団、モック５５５Ｐｌｕｓ、アンサンブル響＋広島室内楽協会、Ｂｅｒｙｌ弦楽四重奏団、アンサンブル響、Ｎｅｒｉｏｎ　Ｑｕａｒｔｅｔ。３０００円、学生２０００円。Ｔｅｌ０９０（９８１８）３８４９
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