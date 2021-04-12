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行政書士の相談、５月末まで延長　呉市役所の無料窓口

2021/4/12 7:59
５月末まで延長された、呉市役所１階にある行政書士の無料相談窓口

５月末まで延長された、呉市役所１階にある行政書士の無料相談窓口

　呉市と広島県行政書士会は、新型コロナウイルス対策で国や県、市が取り組む支援制度に関する無料の相談窓口を、５月末まで延長して市役所１階で開いている。
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