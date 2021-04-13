【速報】島根県大田市で１人感染 13日の新型コロナ
2021/4/13 10:17
島根県は13日、新たに大田市在住の１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10万人当たり感染者数の推移
島根県大田市は消防職員１人が感染 変異株 １２日の新型コロナ
島根県は13日、新たに大田市在住の１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
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